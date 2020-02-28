Эксперт: Безопасность региона зависит от карабахского урегулирования

Безопасность региона Южного Кавказа зависит от урегулирования нагорно-карабахского конфликта, Азербайджан выступает за мир и стабильность на всем Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом заявил руководитель экспертного совета Baku Networks Эльхан Алескеров на видеомосте Москва-Баку, посвященную итогам визита президента Турции Реджеп Таййип Эрдогана в Баку и ситуации, сложившуюся в Сирии.

"Азербайджан не хочет повторения событий 2015 года. У нас очень теплые и дружественные отношения с обеими странами. Азербайджан в первую очередь заинтересован в сближении России и Турции. В Сирии много сил, которые не заинтересованы в теплых отношениях Анкары и Москвы, и выступают с максималистских позиций", - заявил Э.Алескеров.

По его словам, в Азербайджане прекрасно понимают позицию Дамаска, который заинтересован в территориальной целостности и суверенитете своей страны.

"Считаю, что главным процессом выхода из сложившейся ситуации – это восстановление Астанинского и Сочинского форматов переговоров. Азербайджан всегда старался налаживать диалог и с Москвой, и с Анкарой. Я думаю, мы можем участвовать в подобных процессах", - подчеркнул эксперт. Он отметил, что Азербайджан заинтересован в мире и стабильности на Ближнем Востоке.

"Турция и Россия имеет стратегические взаимные интересы, у них общие экономические, политические и ряд других интересов", - сказал председатель совета.

Говоря о региональной безопасности на Южном Кавказе Э.Алескеров указал, что она в первую очередь зависит от урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

"Как Сирия стремится к восстановлению территориальной целостности, так и Азербайджан стремится к этому. Бесконечно это продолжаться не может. Надо решить нагорно-карабахский конфликт. Безопасность нужна всему региону, и Армении, и Азербайджану, и Грузии", - сказал он.

В свою очередь заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, чрезвычайный и полномочный посол Андрей Бакланов подчеркнул, что для урегулирования нагорно-карабахского конфликта необходимо разбить решение вопроса и решать его поэтапно. "Не спешить и последовательно совершать шаги. Без формирования соответствующей атмосферы не будет никаких подвижек", - сказал он, добавив, что Россия заинтересована в решении данного вопроса.