МИД Азербайджана: Только вывод ВС Армении с территорий Азербайджана приведет к снижению напряженности в регионе

"Сегодня единственным виновником эскалации напряженности в регионе, и вообще наличия "линии фронта" между Арменией и Азербайджаном является Армения, оккупировавшая военным путем территории Азербайджана, признанные на международном уровне, то есть Нагорный Карабах и семь прилегающих районов".

Как сообщает Report, об этом заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева на вопрос СМИ, связанный с заявлением МИД Армении об эскалации напряженности на линии фронта.

По словам Л.Абдуллаевой, поиск по различному поводу других виновников в этом вопросе означает не что иное, как самообман: "Ведь международной общественности, в том числе трем странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ, являющимся постоянными членами Совета Безопасности ООН, хорошо известны резолюции, принятые этой структурой, и решения других международных организаций. Пока вооруженные силы Республики Армения присутствуют на территориях Азербайджанской Республики, признанных на международном уровне, к сожалению, вероятность возникновения таких инцидентов очень высока. Единственный путь предотвращения таких случаев заключается в обеспечении вывода вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана. Некоторое время назад МИД Армении настаивало о неприемлемости "одной рукой проводить переговоры, а другой – открывать огонь", однако после этого заявления была обстреляна позиция пограничного пункта в направлении Газахского района Азербайджана и ранен боец Государственной пограничной службы Азербайджана. По-видимому, Армения, одной рукой сохраняющая под оккупацией территории Азербайджана, другой рукой ищет причины для срыва переговоров. Хотела бы напомнить, что после встречи в Вашингтоне министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров заявил, что и до этого во время обсуждения основных документов в рамках переговорного процесса по урегулированию конфликта во фронтовой зоне вовсе не царило полное спокойствие, однако переговоры продолжались. Азербайджанская сторона никогда не смирится с фактом оккупации своих земель, и армянская сторона давно должна понять это. Только вывод вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана и возвращение в свои дома азербайджанцев, изгнанных с этих земель, приведет к снижению напряженности в регионе, восстановлению устойчивого мира, спокойствия и благополучия".