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Азербайджанская армия полностью соблюдает режим прекращения огня

Азербайджанская армия полностью соблюдает режим прекращения огня Подразделения Азербайджанской армии полностью соблюдают режим гуманитарного прекращения огня, которое вступило в силу 26 октября в 08:00.
Нагорно-карабахский конфликт
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26 октября 2020 г. 08:08
Азербайджанская армия полностью соблюдает режим прекращения огня

Подразделения Азербайджанской армии полностью соблюдают режим гуманитарного прекращения огня, которое вступило в силу 26 октября в 08:00.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

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Версия на английском языке Azerbaijani Army fully complies with humanitarian ceasefire
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusu atəşkəsə tam riayət edir

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