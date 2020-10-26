Азербайджанская армия полностью соблюдает режим прекращения огня

Подразделения Азербайджанской армии полностью соблюдают режим гуманитарного прекращения огня, которое вступило в силу 26 октября в 08:00.

Подразделения Азербайджанской армии полностью соблюдают режим гуманитарного прекращения огня, которое вступило в силу 26 октября в 08:00.