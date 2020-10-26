Азербайджанская армия полностью соблюдает режим прекращения огня

Подразделения Азербайджанской армии полностью соблюдают режим гуманитарного прекращения огня, которое вступило в силу 26 октября в 08:00.
Азербайджанская армия полностью соблюдает режим прекращения огняАзербайджанская армия полностью соблюдает режим прекращения огня Подразделения Азербайджанской армии полностью соблюдают режим гуманитарного прекращения огня, которое вступило в силу 26 октября в 08:00.
Нагорно-карабахский конфликт
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26 октября 2020 г. 08:08
https://static.report.az/photo/f8416e63-82ac-3443-8780-30bb0894b9c3.jpg
Версия на английском языке Azerbaijani Army fully complies with humanitarian ceasefire
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusu atəşkəsə tam riayət edir