Азербайджанцы Нью-Йорка отпраздновали освобождение Шуши

Наши соотечественники, проживающие в Нью-Йорке, провели мероприятие по случаю освобождения города Шуша от армянской оккупации

Наши соотечественники, проживающие в Нью-Йорке, провели мероприятие по случаю освобождения города Шуша от армянской оккупации.

Как передает корреспондент Report, сотни азербайджанцев на автомобилях с установленными на них флагами Азербайджана и Турции, проехались от Бруклина до районов, где проживает много армян.

Проезжая по центральным улицам и площадям американского мегаполиса, наши соотечественники привлекли внимание американской общественности. Прохожие снимали их на камеры мобильных телефонов, а также расспрашивали участников акции.

Специальные автомобили с цифровыми плакатами с лозунгами «Встречай нас, Шуша!», «Спустя 28 лет разлуки», «Город Шуша освобожден от оккупации – Президент Ильхам Алиев», а также информацией о Шуше на английском языке ехали во главе кортежа, организованного азербайджанцами.

Вусала Аббасова