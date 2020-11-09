О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджанцы Нью-Йорка отпраздновали освобождение Шуши

Азербайджанцы Нью-Йорка отпраздновали освобождение Шуши Наши соотечественники, проживающие в Нью-Йорке, провели мероприятие по случаю освобождения города Шуша от армянской оккупации
Нагорно-карабахский конфликт
9 ноября 2020 г. 06:40
Азербайджанцы Нью-Йорка отпраздновали освобождение Шуши

Наши соотечественники, проживающие в Нью-Йорке, провели мероприятие по случаю освобождения города Шуша от армянской оккупации.

Как передает корреспондент Report, сотни азербайджанцев на автомобилях с установленными на них флагами Азербайджана и Турции, проехались от Бруклина до районов, где проживает много армян.

Проезжая по центральным улицам и площадям американского мегаполиса, наши соотечественники привлекли внимание американской общественности. Прохожие снимали их на камеры мобильных телефонов, а также расспрашивали участников акции.

Специальные автомобили с цифровыми плакатами с лозунгами «Встречай нас, Шуша!», «Спустя 28 лет разлуки», «Город Шуша освобожден от оккупации – Президент Ильхам Алиев», а также информацией о Шуше на английском языке ехали во главе кортежа, организованного азербайджанцами.

Вусала Аббасова

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоNyu-Yorkda Şuşanın azad edilməsi münasibətilə avtoyürüş keçirilib

Новости партнеров

Самое читаемое

Армяне бегут из Карабаха в Ереван с оружием
Армяне бегут из Карабаха в Ереван с оружием
4 ноября 2020 г. 17:11
Президент Ильхам Алиев поздравил генерала с победой
Президент Ильхам Алиев поздравил генерала с победой
8 ноября 2020 г. 14:08
Пламенный кортеж или неудачная сходка: Жив ли Араик?
"Пламенный кортеж" или неудачная сходка: Жив ли Араик?
2 ноября 2020 г. 16:36
Последние сводки с фронта: Живущих в Ханкенди армян переселяют
ВидеоПоследние сводки с фронта: Живущих в Ханкенди армян переселяют
5 ноября 2020 г. 23:46
Михаил Саакашвили переболел коронавирусом
Михаил Саакашвили переболел коронавирусом
4 ноября 2020 г. 12:43
Кадры военной техники, оставленной ВС Армении на поле боя при бегстве
Кадры военной техники, оставленной ВС Армении на поле боя при бегстве
5 ноября 2020 г. 16:04
Ильхам Алиев: Кровь жертв Ходжалы не осталась неотмщенной
Ильхам Алиев: Кровь жертв Ходжалы не осталась неотмщенной
8 ноября 2020 г. 13:40
Российский эксперт: Азербайджан очень близок к победе
Российский эксперт: Азербайджан очень близок к победе
6 ноября 2020 г. 11:56
НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ – как армянские власти долгие годы грабят свой народ
НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ – как армянские власти долгие годы грабят свой народ
7 ноября 2020 г. 16:07
Чавушоглу: С днем освобождения Шуши!
Чавушоглу: С днем освобождения Шуши!
8 ноября 2020 г. 14:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi