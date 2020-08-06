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Армянская сторона нарушила режим прекращения огня 35 раз

Армянская сторона нарушила режим прекращения огня 35 раз При нарушении режима прекращения огня были использованы крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки
Нагорно-карабахский конфликт
6 августа 2020 г. 09:42
Армянская сторона нарушила режим прекращения огня 35 раз

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 35 раз.

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Айгепар, Мосесгех, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Гаджаллы, Алибейли и Агбулаг Товузского района, в селе Гаравелилер и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Шураабад, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.

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Версия на английском языке Armenians shell Azerbaijani positions 35 times
Версия на азербайджанском языке Ermənilər atəşkəs rejimini 35 dəfə pozublar

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