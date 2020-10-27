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Армяне угрожают смертью французскому депутату за поддержку Азербайджана

Армяне угрожают смертью французскому депутату за поддержку Азербайджана Его поставили в известность, что во Франции сильна армянская мафия
Нагорно-карабахский конфликт
27 октября 2020 г. 14:49
Армяне угрожают смертью французскому депутату за поддержку Азербайджана
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Члену Ассоциации друзей Азербайджана во Франции, депутату Жерому Ламберу (Jerome Lambert) в социальных сетях угрожают смертью проживающие в этой стране армяне.

Как сообщает европейское бюро Report, его поставили в известность, что во Франции сильна армянская мафия, и в случае, если он продолжит поддерживать Азербайджан, его ждет смерть.

До этого, за репортаж, отражающий реалии идущих в Нагорном Карабахе военных операций, оскорблениям и угрозам со стороны французов армянского происхождения подверглась журналистка канала TF1 Лисерон Будул (Liseron Boudoul).

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Версия на английском языке Armenians threaten to kill French MP supporting Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ermənilər Azərbaycanı dəstəkləyən fransalı deputatı ölümlə hədələyir

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