Армяне продолжают нарушать режим прекращения огня

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 19 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селe Шаваршаван Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Бердского и Красносельского районов Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селe Гушчу Айрым Газахского района, в селe Мунджуглу Товузского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Кенгерли, Мерзили Агдамского района, Карвенд, Кюрдляр Физулинского района, и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.