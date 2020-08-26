Армяне обстреляли село в Тертере

Пули попали в дом жителя села Зульфугара Гулиева

Подразделения Вооруженных сил Армении вновь нарушили режим прекращения огня в прифронтовой зоне и нацелились на гражданское население.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Азербайджанское государственное информационное агентство.

Было отмечено, что подразделения Вооруженных сил Армении, которые регулярно преднамеренно прибегают к провокациям и обстреливают населенные пункты, утром 26 августа в 05:00 с позиций на оккупированных территориях обстреляли село Гапанлы Тертерского района из пулеметов и снайперских винтовок.

Пули попали в дом жителя села Зульфугара Бахман оглу Гулиева, разбиты окна его дома.