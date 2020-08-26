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Армяне обстреляли село в Тертере

Армяне обстреляли село в Тертере Пули попали в дом жителя села Зульфугара Гулиева
Нагорно-карабахский конфликт
26 августа 2020 г. 12:29
Армяне обстреляли село в Тертере

Подразделения Вооруженных сил Армении вновь нарушили режим прекращения огня в прифронтовой зоне и нацелились на гражданское население.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Азербайджанское государственное информационное агентство.

Было отмечено, что подразделения Вооруженных сил Армении, которые регулярно преднамеренно прибегают к провокациям и обстреливают населенные пункты, утром 26 августа в 05:00 с позиций на оккупированных территориях обстреляли село Гапанлы Тертерского района из пулеметов и снайперских винтовок.

Пули попали в дом жителя села Зульфугара Бахман оглу Гулиева, разбиты окна его дома.

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Версия на азербайджанском языке Ermənilər Tərtərin kəndini atəşə tutublar

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