Армяне нарушили режим прекращения огня 17 раз

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 17 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии на безымянных высотах на территории Газахского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Джевахирли, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Гараханбейли, Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Агдамского районов.