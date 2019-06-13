Армяне нарушили режим прекращения огня 15 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 15 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Баш Карвенд Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского районa.