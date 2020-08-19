О нас
Report Georgia

Армения нарушила режим прекращения огня 40 раз за сутки

Армения нарушила режим прекращения огня 40 раз за сутки С позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии
Нагорно-карабахский конфликт
19 августа 2020 г. 09:47
Армения нарушила режим прекращения огня 40 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 40 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Алибейли, Агдам, Коханеби, Асрик Джырдахан, Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Ярымджа Тертерского района, Шыхлар, Аджарлы, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Горган, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ermənilər atəşkəsi 40 dəfə pozdu

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Азербайджане упразднена еще одна страховая компания
В Азербайджане упразднена еще одна страховая компания
12 августа 2020 г. 18:09
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
12 августа 2020 г. 12:59
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
10 августа 2020 г. 16:08
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
10 августа 2020 г. 13:43
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
5 августа 2020 г. 14:35
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
4 августа 2020 г. 14:57
Мустафа из фильма Дорожное происшествие: Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
Мустафа из фильма "Дорожное происшествие": Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
1 августа 2020 г. 14:45
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:20
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2020 г. 16:49

Последние новости

09:56
Азербайджан в I полугодии поставил в Беларусь нефти на 65 млн долларов Энергетика
09:56
Ученые оценили количество пластика в Атлантическом океане Экология
09:47
Армения нарушила режим прекращения огня 40 раз за сутки Нагорно-карабахский конфликт
09:45
Из Грузии в Азербайджан будут эвакуированы еще 320 человек Внутренняя политика
09:35
ФотоНа многих автодорогах Баку наблюдается плотность движения Инфраструктура
09:33
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.08.2020) Финансы
09:31
Как проверить недвижимость на «легальность» Бизнес
09:12
Президент Мали объявил об отставке Другие страны
08:57
Пакистан приступит к третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса Здоровье
08:23
В Мали объявили о создании Национального комитета спасения народа Другие страны
08:22
На юго-западе Китая пять человек пропали без вести после схода оползня Другие страны
08:14
Финал сериала «Сверхестественное» выйдет в ноябре Шоу-бизнес
07:46
Индексы на бирже менялись разнонаправленно Финансы
07:35
В Баку мужчина упал со столба и сломал позвоночник Происшествия
06:57
Куба на днях начнет клинические испытания вакцины против COVID-19 Здоровье
Вся новостная лента