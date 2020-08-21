О нас
Report Georgia

Армения нарушила режим прекращения 35 раз за сутки

Армения нарушила режим прекращения 35 раз за сутки С позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари Бердского района, в селе Джил и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии
Нагорно-карабахский конфликт
21 августа 2020 г. 11:42
Армения нарушила режим прекращения 35 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 35 раз.

С позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари Бердского района, в селе Джил и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района, на безымянных высотах на территории Ехегнадзорского района и в селе Аравис Сисианского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Агдам, Асрик Джырдахан, Агбулаг Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района, в селах Гюннут Шарурского и Арафса Джульфинского районов Нахчыванской Автономной Республики.  

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Новрузлу и Мерзили Агдамского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənilər atəşkəs rejimini 35 dəfə pozdu

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В чем обвиняют главу ИВ Кюрдамира? – ЭКСКЛЮЗИВ
В чем обвиняют главу ИВ Кюрдамира? – ЭКСКЛЮЗИВ
20 августа 2020 г. 12:48
В Азербайджане упразднена еще одна страховая компания
В Азербайджане упразднена еще одна страховая компания
12 августа 2020 г. 18:09
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
12 августа 2020 г. 12:59
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
10 августа 2020 г. 16:08
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
10 августа 2020 г. 13:43
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
5 августа 2020 г. 14:35
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
4 августа 2020 г. 14:57
Мустафа из фильма Дорожное происшествие: Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
Мустафа из фильма "Дорожное происшествие": Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
1 августа 2020 г. 14:45
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:20
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41

Последние новости

12:22
Обнародовано количество нотариальных контор в Азербайджане Происшествия
12:14
Азербайджан резко сократил импорт лекарств из Грузии В регионе
12:12
ФотоДвижение под Черметовским мостом будет односторонним  Инфраструктура
12:07
Гренландия потеряла рекордные 532 миллиарда тонн льда Экология
11:49
Азербайджан втрое сократил импорт сигарет из Грузии Бизнес
11:42
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.08.2020) Финансы
11:42
Армения нарушила режим прекращения 35 раз за сутки Нагорно-карабахский конфликт
11:32
КТЖ в первом полугодии увеличила грузооборот почти на 4% Инфраструктура
11:26
ФотоВ Азербайджане проходят приемные экзамены  Наука и образование
11:23
В Грузии 15 новых случаев заражения COVID-19 В регионе
11:21
ADY Express начал транспортировку новых видов экспортных грузов Инфраструктура
11:12
В Украине число инфицированных COVID-19 за сутки превысило 2 тыс. В регионе
10:46
США согласились на переговоры с РФ по разоружению без КНР Другие страны
10:44
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика
10:34
ФотоВ Азербайджане таможня предотвратила незаконный ввоз сигарет и лекарств Происшествия
Вся новостная лента