Армения нарушила режим прекращения 35 раз за сутки

С позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари Бердского района, в селе Джил и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 35 раз.

С позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари Бердского района, в селе Джил и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района, на безымянных высотах на территории Ехегнадзорского района и в селе Аравис Сисианского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Агдам, Асрик Джырдахан, Агбулаг Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района, в селах Гюннут Шарурского и Арафса Джульфинского районов Нахчыванской Автономной Республики.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Новрузлу и Мерзили Агдамского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов.