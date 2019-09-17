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Хикмет Гаджиев: Армения наносит переговорному процессу по Карабаху большой ущерб

Армения наносит переговорному процессу по Карабаху большой ущерб
Азербайджан представит свою позицию на предстоящей встрече по Карабаху

"Армения наносит переговорному процессу по нагорно-карабахскому урегулированию большой ущерб, предпринимает провокационные шаги для срыва переговоров. В этой связи позиция Азербайджана будет представлена на предстоящей  встрече сопредседателям и армянской стороне на фоне деструктивных заявлений руководства Армении".

Об этом, комментируя вопрос Report, заявил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Отвечая на вопрос, о том, состоится ли очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении в рамках открытия очередной сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке , Х. Гаджиев заявил: "Такие мысли есть, что в Нью-Йорке в рамках сессии состоится встреча на уровне министров. Однако, когда проведение этой встречи будет согласовано сторонами, то министерства иностранных дел сделают соответствующие заявления для общественности". 

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