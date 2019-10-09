Вице-премьер, заместитель председателя-исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов предложил создать движение "Карабах - это Азербайджан!".

Как сообщает Report, он отметил, что заявление президента Ильхама Алиева на Международном дискуссионном форуме "Валдай" существенно изменило повестку.

А.Ахмедов подчеркнул, что патриотический дух общества, не оскудевавший с самого начала карабахского конфликта, за последние годы достиг апогея: "В обществе укрепилась решимость и вера в то, что под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева будет достигнуто справедливое урегулирование нагорно-карабахского конфликта и безоговорочное возвращение наших земель. Заявление президента "Карабах - это Азербайджан. И восклицательный знак" обретает статус национальной идеи. Этот призыв нашел отклик в сердцах сотен тысяч граждан, не сомневаюсь, что вскоре их численность достигнет миллионов".