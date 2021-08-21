Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства

Визит группы жителей Шуши на родную землю впервые после освобождения города от армянской оккупации запомнился интересными моментами.

Визит группы жителей Шуши на родную землю впервые после освобождения города от армянской оккупации запомнился интересными моментами.

Командированный в Шушу сотрудник Report сообщает, что шушинцы, на долгие годы разлученные с родным очагом, не смогли сдержать слез радости, когда вошли в город.

Жительница Шуши Бясти Зейналова была вынуждена покинуть отчий дом после оккупации города армянами в 1992 году. Сейчас она временно проживает в Агдашском районе. Прибыв в Шушу, первым делом женщина отправилась к себе домой. Переступив порог квартиры, дорогой ей воспоминаниями из детства, седоволосая Бясти ханум не смогла сдержать слез.

Женщина отметила, что ее переполняют смешанные чувства: "Это одновременно и чувство радости, и чувство горечи. Я рада тому, что спустя долгие годы вернулась в отчий дом. Я очень благодарна нашему президенту. С другой стороны, мне скорбно, что я потеряла всех членов своей семьи, и сегодня они не смогли вернуться вместе со мной в наш собственный дом, в наш родной очаг".