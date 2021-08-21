Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства

Визит группы жителей Шуши на родную землю впервые после освобождения города от армянской оккупации запомнился интересными моментами.
Командированный в Шушу сотрудник Report сообщает, что шушинцы, на долгие годы разлученные с родным очагом, не смогли сдержать слез радости, когда вошли в город.
Жительница Шуши Бясти Зейналова была вынуждена покинуть отчий дом после оккупации города армянами в 1992 году. Сейчас она временно проживает в Агдашском районе. Прибыв в Шушу, первым делом женщина отправилась к себе домой. Переступив порог квартиры, дорогой ей воспоминаниями из детства, седоволосая Бясти ханум не смогла сдержать слез.
Женщина отметила, что ее переполняют смешанные чувства: "Это одновременно и чувство радости, и чувство горечи. Я рада тому, что спустя долгие годы вернулась в отчий дом. Я очень благодарна нашему президенту. С другой стороны, мне скорбно, что я потеряла всех членов своей семьи, и сегодня они не смогли вернуться вместе со мной в наш собственный дом, в наш родной очаг".