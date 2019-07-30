ЖАРА: четырехдневный праздник музыки в формате нон-стоп - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В Баку в Центре отдыха Sea Breeze Resort завершился Международный музыкальный фестиваль "Жара-2019".

В этом году этот международный музыкальный фестиваль, организаторами которого являются народный артист Азербайджана EMIN, заслуженный артист России Григорий Лепс и основатель Русского радио и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников, прошел уже в четвертый раз.

С 25 по 28 июля гостей мероприятия ждали 4 дня развлечений в формате нон-стоп - фантастические концерты с участием более 80 звезд российской и азербайджанской эстрады, звездные дефиле, невероятные световые шоу и танцы на закате.

Report представляет читателям видеорепортаж о том, как это было.