Проживавшие в сгоревшем доме в Баку вынужденные переселенцы: Пока ждем - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Государственные чиновники посетили в Хатаинском районе Баку территорию, на которой произошел пожар в здании, где проживали вынужденные переселенцы.

Как сообщает сотрудник Report с места происшествия, на территорию прибыли глава Исполнительной власти Хатаинского района Разим Мамедов, глава Исполнительной власти Зангиланского района Рамиз Гасанов, представители Госкомитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами.

Чиновники осмотрели место происшествия, поговорили с жильцами. Жильцы сообщили, что решение о районе их размещения будет принято в ближайшие часы.

В настоящее время жильцы дома эвакуированы, им не дана информация о месте переезда. Жильцы сообщили Report, что здание долгое время находилось в аварийном состоянии, за эти годы в соответствующие структуры было сделано обращение в письменном виде для оказания помощи. Результата не последовало.

Жительница здания, вынужденная переселенка Чимназ Искендерова пожаловалась на равнодушие госчиновников к месту их проживания: "Вот результат... Пожар произошел ночью в 4 часа. Во время пожара мы быстро вывели из здания детей, пожилых, больных. К счастью, никто не пострадал. До приезда пожарных молодые, можно сказать, потушили пожар. С ночи все на улице, не знаем куда идти, вернуться в дом невозможно. Ждем принятия решения".

Заведующий отделом общественно-политических и гуманитарных вопросов аппарата главы ИВ Хатаинского района Панах Иманов сообщил Report, что утром глава ИВ Разим Мамедов посетил место происшествия: "В настоящее время в структуре под руководством главы ИВ Разима Мамедова проходит заседание по этому вопросу. После завершения заседания станет известно, куда разместить вынужденных переселенцев, живших в сгоревшем доме".

По его словам, пострадавшим во время пожара людям и семьям будет оказана необходимая помощь.

Отметим, что в сгоревшем здании проживали вынужденные переселенцы в основном из Зангиланского, Физулинского, Агдамского и Лачинского районов.