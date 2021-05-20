О нас
Report Georgia
Аудио новости

Всемирный день украинской вышиванки отметили в Баку

Всемирный день украинской вышиванки отметили в Баку Украинские дипломаты совместно с представителями украинской общины в Азербайджане отметили в Баку Всемирный день вышиванки
Мультимедиа
20 мая 2021 г. 09:57
Всемирный день украинской вышиванки отметили в Баку

Украинские дипломаты совместно с представителями украинской общины в Азербайджане отметили в Баку Всемирный день вышиванки. Как сообщает Report, они провели праздничное шествие по Бакинскому приморскому бульвару, исполняя национальные украинские песни.

Всемирный день вышиванки - украинский праздник, призванный сохранить и популяризовать исконные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды - вышиванки. Он отмечается каждый третий четверг мая. В этот день все желающие, как в Украине, так и за рубежом надевают на себя вышиванки и приходят в них на работу или учебу. Также в этот праздник в различных городах Украины и мира проходят марши вышиванок.

Основная цель праздника - сохранение украинских национальных ценностей и их популяризация среди молодежи и населения в целом.

"Для Украины и украинцев вышиванка - это наверно как для азербайджанцев прекрасный азербайджанский ковер. В нем тоже заложен своеобразный генетический код. И генетический код украинской нации находится как раз в этой вышиванке. Поэтому для нас этот праздник - особенный", - заявил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

По его словам, люди встретили их шествие очень приветливо, с улыбками: "Это такое тепло, которое очень взаимное. Я считаю, что главная изюминка Азербайджана - это люди. Потому что такой искренности и душевности я давно не встречал. Отношение азербайджанцев к нам, которые считают украинский народ братским народом, точно такое же ощущение, я уверен, испытывает каждый украинец".

"Мы счастливы что сегодня имеем такую возможность, потому что День украинской вышиванки- это код украинской нации, это душа, красота, вдохновение", - поделилась своими впечатлениями от мероприятия преподаватель украинского языка в Бакинском славянском университете Леся Керимова.

Шествие завершилось исполнением украинского национального гимна.

Оператор: Мирджавид Эминоглу

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda ümumdünya Ukrayna “vışivanka” günü qeyd olunub
Версия на английском языке ФотоUkraine’s World Embroidery Day celebrated in Baku

Самое читаемое

В бакинском аэропорту расследуют инцидент жестокого обращения с животными
В бакинском аэропорту расследуют инцидент жестокого обращения с животными
16 мая 2021 г. 13:25
Восстановлена работа общественного транспорта
Восстановлена работа общественного транспорта
16 мая 2021 г. 06:00
Состоялось открытие Габалинского железнодорожного вокзала и однолинейной ж/д станция Ляки-Габала
ФотоСостоялось открытие Габалинского железнодорожного вокзала и однолинейной ж/д станция Ляки-Габала
15 мая 2021 г. 20:37
МИД Азербайджана распространил заявление
МИД Азербайджана распространил заявление
13 мая 2021 г. 22:12
Глава МИД: Вопрос Кешикчидага будет решен в соответствии с интересами Грузии и Азербайджана
Глава МИД: Вопрос Кешикчидага будет решен в соответствии с интересами Грузии и Азербайджана
13 мая 2021 г. 14:14
Байрамов прокомментировал обращение Армении в ОДКБ
Байрамов прокомментировал обращение Армении в ОДКБ
15 мая 2021 г. 18:25
Перестрелка на границе с Ираном, погибли два пограничника
Перестрелка на границе с Ираном, погибли два пограничника
15 мая 2021 г. 19:03
В Азербайджане начинается вакцинация препаратом Sputnik V
В Азербайджане начинается вакцинация препаратом "Sputnik V"
17 мая 2021 г. 14:00
Бердымухамедов обсудил с президентом SOCAR совместную деятельность на месторождении Достлуг
Бердымухамедов обсудил с президентом SOCAR совместную деятельность на месторождении "Достлуг"
13 мая 2021 г. 11:18
В Грузии совершено нападение на азербайджанцев, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО
В Грузии совершено нападение на азербайджанцев, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО
17 мая 2021 г. 00:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi