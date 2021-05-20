Всемирный день украинской вышиванки отметили в Баку

Украинские дипломаты совместно с представителями украинской общины в Азербайджане отметили в Баку Всемирный день вышиванки

Украинские дипломаты совместно с представителями украинской общины в Азербайджане отметили в Баку Всемирный день вышиванки. Как сообщает Report, они провели праздничное шествие по Бакинскому приморскому бульвару, исполняя национальные украинские песни.

Всемирный день вышиванки - украинский праздник, призванный сохранить и популяризовать исконные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды - вышиванки. Он отмечается каждый третий четверг мая. В этот день все желающие, как в Украине, так и за рубежом надевают на себя вышиванки и приходят в них на работу или учебу. Также в этот праздник в различных городах Украины и мира проходят марши вышиванок.

Основная цель праздника - сохранение украинских национальных ценностей и их популяризация среди молодежи и населения в целом.

"Для Украины и украинцев вышиванка - это наверно как для азербайджанцев прекрасный азербайджанский ковер. В нем тоже заложен своеобразный генетический код. И генетический код украинской нации находится как раз в этой вышиванке. Поэтому для нас этот праздник - особенный", - заявил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

По его словам, люди встретили их шествие очень приветливо, с улыбками: "Это такое тепло, которое очень взаимное. Я считаю, что главная изюминка Азербайджана - это люди. Потому что такой искренности и душевности я давно не встречал. Отношение азербайджанцев к нам, которые считают украинский народ братским народом, точно такое же ощущение, я уверен, испытывает каждый украинец".

"Мы счастливы что сегодня имеем такую возможность, потому что День украинской вышиванки- это код украинской нации, это душа, красота, вдохновение", - поделилась своими впечатлениями от мероприятия преподаватель украинского языка в Бакинском славянском университете Леся Керимова.

Шествие завершилось исполнением украинского национального гимна.

Оператор: Мирджавид Эминоглу