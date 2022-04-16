Все больше гостей столицы Азербайджана посещают первый в мире танкер-музей

Число посетителей танкера-музея “Сураханы”, функционирующего в Баку, растет с каждым днем. Первый в мире танкер-музей посещают не только местные жители, но и туристы. Здесь гости имеют возможность поближе познакомиться с историей Каспия и судоходства в ст

Число посетителей танкера-музея “Сураханы”, функционирующего в Баку, растет с каждым днем. Первый в мире танкер-музей посещают не только местные жители, но и туристы. Здесь гости имеют возможность поближе познакомиться с историей Каспия и судоходства в стране, самоотверженным трудом героических азербайджанских моряков.

Сотрудник Report посетил танкер-музей "Сураханы", осмотрел залы, ознакомился с экспонатами.

Посетителям музея предоставляется первый в Азербайджане уникальный 360-градусный экран с подробной информацией как об истории Азербайджана, так и о мореплавании.

Экскурсовод музея Лейла Багирова рассказала Report, что большинство посетителей танкера-музея - школьники и студенты: "Туристов среди посетителей тоже достаточно. Они также фотографируются здесь и уезжают с приятными впечатлениями”.

Вход в музей составляет 5 AZN, в составе группы из 8-10 человек - 3 AZN на человека, 2 AZN для школьников и студентов. Для семей шехидов и участников Отечественной войны вход в музей бесплатный.

Отметим, что 1 марта 2021 года президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии первого в мире музея-танкера "Сураханы", объединяющего в себе прошлое, настоящее и будущее мореходства с древней историей.

Неслучайно то, что для создания музея был выбран танкер "Сураханы". Это судно было одним из крупных и современных танкеров своего времени. Бороздя воды Каспийского моря, судно "Сураханы" сыграло большую роль в истории нефтеперевозок Азербайджана по морю, начавшейся с первого в мире танкера — "Зороастра". Танкер "Сураханы" длиной 123,5 метра и дедвейтом 4 696 тонн относится к типу судов "Инженер А. Пустошкин", спущенных впервые на воду в Каспийском море в 1957 году. Решение о превращении танкера "Сураханы", который до недавнего времени использовался в качестве нефтеочистительной станции пароходства, в музей было принято в 2017 году.

Для превращения танкера в музей на судне был проведен капитальный ремонт и осуществлены работы по реконструкции. С этой целью были мобилизованы кадровые и технические ресурсы Судоремонтного завода ASCO "Биби-Эйбат" и ООО "Хазар". Более 2 000 судоремонтников были привлечены к ремонту и реконструкции корпуса и других частей корабля.

При создании музея был использован опыт таких стран, как Великобритания, Нидерланды и Турция, обладающих древними традициями судоходства. Для того, чтобы судно-музей отвечало международным стандартам было налажено сотрудничество с более чем 100 влиятельными зарубежными и местными компаниями. Концепцию и дизайн проекта представила британская компания Freeman XP. Реализовавшая множество успешных проектов компания обладает 90-летним опытом в этой области. Разработкой проекта занималась голландская компания Hypsos, которая отличается своим профессионализмом в оформлении всемирно известных музеев, научных центров и павильонов различной тематики.

Оператор: Вугар Ханларов

Монтажер: Сабухи Мамедов