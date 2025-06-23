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Война, которую пытаются забыть: AnewZ показывает правду о Судане

Война, которую пытаются забыть: AnewZ показывает правду о Судане Международный телеканал AnewZ представил документальную ленту, проливающую свет на трагедию, разворачивающуюся в Судане.
Мультимедиа
23 июня 2025 г. 15:44
Война, которую пытаются забыть: AnewZ показывает правду о Судане

Международный телеканал AnewZ представил документальную ленту, проливающую свет на трагедию, разворачивающуюся в Судане.

Как передает Report, съемочная группа телеканала посетила зоны конфликта зафиксировав последствия войны, которая вот уже два года не отпускает страну.

Фильм "Судан: Борьба за выживание" (Sudan: Fight for Survival) — это не просто хроника вооруженного противостояния, а глубокое исследование человеческой судьбы в условиях тотального разрушения. Герои фильма — реальные люди, оставшиеся в родных городах несмотря на опасность, потерявшие близких, но не утратившие надежду.

Журналистам AnewZ удалось получить редкий доступ к району Сальха в Омдурмане — местности, недавно освобожденной после тяжелых боев. В объектив камеры попали следы насилия: разрушенные здания, массовое захоронение, тела убитых, не убранные с улиц.

Фильм также поднимает сложный вопрос — роль внешних государств и вооружений, которые подпитывают конфликт, делая его еще более затяжным и кровопролитным. Это не просто фильм, а крик о помощи, призыв не оставаться равнодушными.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUnutdurulmağa çalışılan müharibə: “AnewZ” Sudan həqiqətlərini göstərir
Версия на английском языке ФотоBehind the headlines: AnewZ tells the untold story of Sudan's war

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