Военные самолеты в небе над Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ В рамках парада по случаю 100-летнего юбилея Азербайджанской Армии средства авиации Военно-воздушных сил провели полеты на городом Баку. Военные самолеты и вертолеты выполнили ряд сложных фигур высшего пилотажа в рамках авиашоу.

Кроме того, самолеты, входящие в состав авиационной группы "Турецкие звезды" Военно-воздушных сил Турции, выполнили показательные полеты над бакинской бухтой. В показательные полетах приняли участие 2 самолета F-16 и 8 самолетов F-5, входящих в авиационные группы "Соло Тюрк" и "Турецкие звезды" ВВС Турции.

Report представляет подготовленный фоторепортаж с парада и о показательных полетах самолетов, входящих в состав авиационной группы "Турецкие звезды".

Напомним, что 8 самолетов F-5, входящих в состав авиационной группы "Турецкие звезды" Военно-воздушных сил (ВВС) Турции, прибыли в Азербайджан для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию Вооруженных Сил Азербайджана.