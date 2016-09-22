Верхние строения платформы "Шахдениз-2"- ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Компания BP-Azerbaijan организовала пресс-тур на строительно-монтажный участок "Азфен" в Бибиэйбате для ознакомления с ходом работ по строительству верхних строений платформы "Шахдениз-2".

В настоящее время консорциум АТА (Amec-Tekfen-Azfen) осуществляет строительство двух верхних строений.

Общий вес верхний строений платформы "Шахдениз-2" составляет 28,5 тыс. тонн, 16,5 тыс. тонн из низ составляют узлы труб, 881 км - кабельные линии. Два верхних строения состоят из жилых блоков с общим весом 12 тыс. тонн, палубы платформы технологического снабжения и палубы добывающей и райзерной платформы. Группа снабжения ВP для строительства этих двух палуб уже выделила более 3.1 млн. частиц.

Отметим, что впервые 100% строительных работ по платформе "Шахдениз-2" выполняются в Азербайджане.

Report предлагает фоторепортаж со строительно-монтажного участка Azfen.