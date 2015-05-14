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    ​В религиозном историко-архитектурном комплексе "Имамзаде" в Гяндже подходят к концу ремонтные работы - ФОТО

    Завершена основная часть работ

    Гянджа. 14 мая. REPORT.AZ/ В одном из религиозных памятников Азербайджана - комплексе "Имамзаде" в Гяндже завершаются строительно-восстановительные работы. Как сообщает Report, на территории комплекса построены мечеть, гостиница, места для жертвоприношения и паломничества.

    После реконструкции в религиозном комплексе также будут функционировать библиотека, музей и конференц-залы.

    Одним из основных зданий, построенных в комплексе "Имамзаде", является гостиница на 200 мест. В комплексе завершена основная часть работ. Представители компании-подрядчика заявили, что при строительстве были использованы только местные материалы.

    Напомним, что строительные и реконструктивные работы в религиозном историко-архитектурном комплексе "Имамзаде" начаты в 2011 году. Для завершения работ из Резервного фонда президента Исполнительной власти города Гянджи было выделено 5 млн. манатов.  

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