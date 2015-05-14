​В религиозном историко-архитектурном комплексе "Имамзаде" в Гяндже подходят к концу ремонтные работы - ФОТО

Гянджа. 14 мая. REPORT.AZ/ В одном из религиозных памятников Азербайджана - комплексе "Имамзаде" в Гяндже завершаются строительно-восстановительные работы. Как сообщает Report, на территории комплекса построены мечеть, гостиница, места для жертвоприношения и паломничества.

После реконструкции в религиозном комплексе также будут функционировать библиотека, музей и конференц-залы.

Одним из основных зданий, построенных в комплексе "Имамзаде", является гостиница на 200 мест. В комплексе завершена основная часть работ. Представители компании-подрядчика заявили, что при строительстве были использованы только местные материалы.

Напомним, что строительные и реконструктивные работы в религиозном историко-архитектурном комплексе "Имамзаде" начаты в 2011 году. Для завершения работ из Резервного фонда президента Исполнительной власти города Гянджи было выделено 5 млн. манатов.