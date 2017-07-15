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    В Хачмазе прошел II Международный фестиваль долмы - ФОТОРЕПОРТАЖ

    В фестивале экспонировались 350 видов долмы

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ При содействии министерства культуры и туризма, Исполнительной власти Хачмазского района, Центра азербайджанской национальной кулинарии и Ассоциации азербайджанской национальной кулинарии состоялся II Международный фестиваль долмы.

    Как сообщает Report, в фестивале приняли участие более 500 участников из 12 стран и 50 районов Азербайджана. Экспонировались 350 видов долмы, готовящихся в регионе и в разнообразном ассортименте.

    Напомним, что IМеждународный фестиваль долмы состоялся 1 июля 2016 года в Абшеронском районе.

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