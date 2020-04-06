В Германии мигранты сбежали из лагеря для беженцев - ВИДЕО

© Klaus-Dietmar Gabbert / dpa https://report.az/storage/news/adbcaadda5862cfa7a8b0992f8bb6f19/656a6741-05df-4836-930c-1f7807fce350_292.jpg

В Германии, в одном из лагерей беженцев, где введен особый карантинный режим, случилось серьезное противостояние.

Как стало известно европейскому бюро Report, жители лагеря, расположенного в городе Хальберштадт в земле Саксония-Анхальт, постарались сбежать, обойдя полицейские ограждения.

Причиной этому послужил запрет на выход из здания в связи с особым карантинным режимом.

Между постояльцами лагеря, заявившими, что они желают погулять во дворе лагеря, и сотрудниками службы безопасности лагеря произошел конфликт, переросший в драку. Воспользовавшиеся этим другие соискатели убежища попытались убежать из лагеря, обрушив полицейское ограждение. Соискатели убежища, среди которых были и граждане Азербайджана, сбежали в направлении центра города.

На территорию привлечено большое количество полицейских сил. Проведена операция по поимке и возвращению в лагерь сбежавших. 34 человека из сбежавших были задержаны в центре города и возвращены в лагерь.

Полиция усилила меры безопасности в лагере, где проживают более 850 человек.

Напомним, что лагерь, где содержатся в том числе и 18 граждан Азербайджана, был закрыт неделю назад на карантин, после того как тест на коронавирус 27-летнего мужчины, переводимого в лагерь в городе Халле, дал положительный результат.