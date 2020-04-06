Наверх

В Германии мигранты сбежали из лагеря для беженцев - ВИДЕО

В Германии мигранты сбежали из лагеря для беженцев - ВИДЕО

30

© Klaus-Dietmar Gabbert / dpa

В Германии, в одном из лагерей беженцев, где введен особый карантинный режим, случилось серьезное противостояние.

Как стало известно европейскому бюро Report, жители лагеря, расположенного в городе Хальберштадт в земле Саксония-Анхальт, постарались сбежать, обойдя полицейские ограждения. 

Причиной этому послужил запрет на выход из здания в связи с особым карантинным режимом.

Между постояльцами лагеря, заявившими, что они желают погулять во дворе лагеря, и сотрудниками службы безопасности лагеря произошел конфликт, переросший в драку. Воспользовавшиеся этим другие соискатели убежища попытались убежать из лагеря, обрушив полицейское ограждение. Соискатели убежища, среди которых были и граждане Азербайджана, сбежали в направлении центра города.

На территорию привлечено большое количество полицейских сил. Проведена операция по поимке и возвращению в лагерь сбежавших. 34 человека из сбежавших были задержаны в центре города и возвращены в лагерь.

Полиция усилила меры безопасности в лагере, где проживают более 850 человек.

Напомним, что лагерь, где содержатся в том числе и 18 граждан Азербайджана, был закрыт неделю назад на карантин, после того как тест на коронавирус 27-летнего мужчины, переводимого в лагерь в городе Халле, дал положительный результат.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!