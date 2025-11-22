В этом селе никто не болеет - видеорепортаж из Дяря Махалля, где живут всего четыре семьи
Мультимедиа
- 22 ноября, 2025
- 13:01
В Исмаиллинском районе, среди гор, спрятано небольшое село под названием Дяря Махалля - всего восемь домов, в которых проживают четыре семьи.
Добраться до этого места можно лишь пешком или верхом на лошади: автомобильной дороги сюда нет. Село расположено примерно в четырех километрах от села Гяндов.
Местные жители передвигаются на лошадях или мулах. В дождливую и снежную погоду передвижение становится особенно трудным.
Съемочная группа Report провела один день в Дяря Махалля, запечатлев красоту этих мест, быт жителей и знаменитый водопад Агчай (Испикеш), расположенный неподалеку.
Предлагаем вниманию читателей видеорепортаж из села Дяря Махалля:
