    В этом селе никто не болеет - видеорепортаж из Дяря Махалля, где живут всего четыре семьи

    Мультимедиа
    22 ноября, 2025
    13:01
    В этом селе никто не болеет - видеорепортаж из Дяря Махалля, где живут всего четыре семьи

    В Исмаиллинском районе, среди гор, спрятано небольшое село под названием Дяря Махалля - всего восемь домов, в которых проживают четыре семьи.

    Добраться до этого места можно лишь пешком или верхом на лошади: автомобильной дороги сюда нет. Село расположено примерно в четырех километрах от села Гяндов.

    Местные жители передвигаются на лошадях или мулах. В дождливую и снежную погоду передвижение становится особенно трудным.

    Съемочная группа Report провела один день в Дяря Махалля, запечатлев красоту этих мест, быт жителей и знаменитый водопад Агчай (Испикеш), расположенный неподалеку.

    Предлагаем вниманию читателей видеорепортаж из села Дяря Махалля:

    В этом селе никто не болеет - видеорепортаж из Дяря Махалля, где живут всего четыре семьи

    Исмаиллы горное село Дяря Мяхялля
    Видео
    Bu kənddə heç kim xəstələnmir - yolu olmayan, 4 ailənin yaşadığı Dərə məhəlləsindən VİDEOREPORTAJ

