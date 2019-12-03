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В Балакене ученики посещают школу на велосипеде - ФОТОРЕПОРТАЖ

​В Балакене ученики посещают школу на велосипеде - ФОТОРЕПОРТАЖ

Всеобщий интерес вызвало массовое посещение учениками школы в Балакенском районе на велосипеде.

Как сообщает северо-западное бюро Report, более ста учеников школы отдаленного села Ититала на границе с Грузией используют велосипед для посещения школы.

Во дворе школы создана специальная остановка для парковки велосипедов.

Ученики школы от первого до 11 класса на протяжении более пяти лет традиционно приезжают на занятия на велосипедах.

Директор полной средней школы села Ититала Магомед Мустафаев сообщил Report о том, что сами ученики выбрали велосипед в качестве транспортного средства: "Одна из причин этого – здоровый образ жизни, а также то, что большинство посещающих школу учеников живут далеко".

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