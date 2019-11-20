В Бакинский парк выпущены попугаи - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Попугаи, выпущенные по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в парке на проспекте Ататюрка, вызвали большой интерес столичных жителей.

Съемочная группа Report подготовила репортаж из парка, где обитают попугаи.

Хотя птиц здесь держат в клетках, в любое время они могут свободно летать в парке, так как дверцы клеток всегда бывают открыты.

По словам руководителя парка Фариза Саилова, кольчатых попугаев (lat. Psittacula krameri) кормят специальным кормом. Этот вид попугаев способен существовать и размножаться в климатических условиях города Баку.

Опрошенные столичные жители выразили удовлетворение созданным в парке условиями.

Отметим, что проект "Urban Ecology" предусматривает обогащение видами животных и птиц, способных существовать и размножаться в городских условиях, общественных местах в Баку и его пригородах, а также проведение последовательных мер по сохранению этих видов.

Как известно, наряду с многочисленными усилиями по сохранению дикой природы, по инициативе Лейлы Алиевой предпринимаются обширные меры по охране видов, относящихся к городской среде. В этой сфере в Баку действует Центр заботы о животных İDEA, специализирующийся на защите уличных животных, в том числе в городе устанавливаются специальные домики для кошек, осуществляется другая работа.

Главная цель этих усилий заключается в создании гармонии и укреплении более сильных и здоровых связей между горожанами и окружающей средой.

Напомним, что в прошлом в среде города Баку обитали многочисленные белки и попугаи. Они свободно жили в парках и на других зеленых территориях. Однако по причине экологических проблем, возникших в конце прошлого века, популяция этих видов резко сократилась. В результате работы по обширному озеленению и благоустройству, проводимой в стране в последние годы, в частности снижению незаконной вырубки деревьев в Баку и посадке бесчисленного количества новых деревьев благодаря усилиям Общественного объединения İDEA в городе созданы благоприятные условия для возвращения многих видов фауны.