В Баку создается Парк военных трофеев

В Баку создается Парк военных трофеев под открытым небом.

В Баку создается Парк военных трофеев под открытым небом.

Как сообщает Report, парк находится на территории Хатаинского района столицы.

Строительные работы в охватывающем большую территорию парке продолжаются.

В Парке военных трофеев будет представлена часть военных трофеев, захваченных азербайджанской армией в Отечественной войне у разгромленного врага.

На территорию заложенного парка уже завезли часть военных трофеев. Здесь есть “Грады”, танки, пушки, военные машины и другая военная техника.

После того, как парк будет полностью готов, на территории будут демонстрироваться военные трофеи.

10 декабря прошлого года на площади Свободы в Баку прошел Парад Победы, посвященный Победе в Отечественной войне. На параде была продемонстрирована часть военной добычи, захваченной азербайджанской армией у разгромленного врага во время Отечественной войны.

Уничтоженная и захваченная техника противника:

Самоходные артиллерийские установки - ”Акация“ и ”Гвоздика" – 28 уничтожено, 5 захвачено. Пушки разного калибра - 315 уничтожено, 37 захвачено. Минометы - 63 уничтожено, 62 захвачено. Спецавтомобили - 10 уничтожены, 93 захвачены. Захвачено 178 гранатометов, 10 тракторов, 5 зенитных установок ”Шилка", 1 380 единиц огнестрельного оружия. Были разрушены 7 командных пунктов, 11 складов с боеприпасами. 287 из 366 танков уничтожены, 79 захвачены. Список можно продолжить. Боевая машина пехоты - 69 уничтожено, 47 захвачено. 5 самолетов Су-25 уничтожены. 252 грузовых автомобиля уничтожены, 270 взяты в качестве военных трофеев.