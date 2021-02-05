О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку создается Парк военных трофеев

В Баку создается Парк военных трофеев В Баку создается Парк военных трофеев под открытым небом.
Мультимедиа
5 февраля 2021 г. 16:19
В Баку создается Парк военных трофеев

В Баку создается Парк военных трофеев под открытым небом.

Как сообщает Report, парк находится на территории Хатаинского района столицы.

Строительные работы в охватывающем большую территорию парке продолжаются.

В Парке военных трофеев будет представлена часть военных трофеев, захваченных азербайджанской армией в Отечественной войне у разгромленного врага.

На территорию заложенного парка уже завезли часть военных трофеев. Здесь есть “Грады”, танки, пушки, военные машины и другая военная техника.

После того, как парк будет полностью готов, на территории будут демонстрироваться военные трофеи.

10 декабря прошлого года на площади Свободы в Баку прошел Парад Победы, посвященный Победе в Отечественной войне. На параде была продемонстрирована часть военной добычи, захваченной азербайджанской армией у разгромленного врага во время Отечественной войны.

Уничтоженная и захваченная техника противника:

Самоходные артиллерийские установки - ”Акация“ и ”Гвоздика" – 28 уничтожено, 5 захвачено. Пушки разного калибра - 315 уничтожено, 37 захвачено. Минометы - 63 уничтожено, 62 захвачено. Спецавтомобили - 10 уничтожены, 93 захвачены. Захвачено 178 гранатометов, 10 тракторов, 5 зенитных установок ”Шилка", 1 380 единиц огнестрельного оружия. Были разрушены 7 командных пунктов, 11 складов с боеприпасами. 287 из 366 танков уничтожены, 79 захвачены. Список можно продолжить. Боевая машина пехоты - 69 уничтожено, 47 захвачено. 5 самолетов Су-25 уничтожены. 252 грузовых автомобиля уничтожены, 270 взяты в качестве военных трофеев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Hərbi Qənimətlər Parkı yaradılır - VİDEO

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Баку создается Парк военных трофеев
ФотоВ Баку создается Парк военных трофеев
5 февраля 2021 г. 16:19
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
5 февраля 2021 г. 15:27
В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов
В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов
5 февраля 2021 г. 14:53
В Минэкологии Азербайджана назначен новый руководитель Аппарата
В Минэкологии Азербайджана назначен новый руководитель Аппарата
4 февраля 2021 г. 20:22
Глава УОГБ: Свыше 3 тысяч школьников будут привлечены к очному оцениванию
ФотоГлава УОГБ: Свыше 3 тысяч школьников будут привлечены к очному оцениванию
4 февраля 2021 г. 15:55
Проводимые в школе занятия не будут вестись дистанционно
Проводимые в школе занятия не будут вестись дистанционно
4 февраля 2021 г. 13:34
В Азербайджане новорожденных чаще стали называть Поладом
В Азербайджане новорожденных чаще стали называть Поладом
3 февраля 2021 г. 18:01
Цифровизация экономики Азербайджана: достижения в период пандемии и перспективы
Цифровизация экономики Азербайджана: достижения в период пандемии и перспективы
3 февраля 2021 г. 16:53
Начальник одного из отделов полиции Баку снят с должности
Начальник одного из отделов полиции Баку снят с должности
3 февраля 2021 г. 14:12
Штайнбах: Толерантность по отношению к другим религиям - поразительная черта Азербайджана
Штайнбах: Толерантность по отношению к другим религиям - поразительная черта Азербайджана
3 февраля 2021 г. 11:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi