Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    ЦБА готовит рамки управления данными и ИИ

    Финансы
    • 13 октября, 2026
    • 11:25
    ЦБА готовит рамки управления данными и ИИ

    Центральный банк Азербайджана готовит рамочные документы по управлению данными и искусственным интеллектом.

    Как передает Report, об этом сообщил заместитель председателя правления ЦБА Вюсал Халилов на мероприятии, организованном Альянсом финтеха тюркских государств (TÜRKFİN).

    По его словам, на первом этапе рамки будут представлены в форме рекомендаций, а в дальнейшем их планируется преобразовать в правила.

    "И у финтехов, и у других финансовых институтов должна быть устойчивая ИТ-инфраструктура. Поэтому сейчас мы совместно с представителями сектора готовим рамки по безопасности, ИТ, а также управлению данными и искусственным интеллектом, чтобы затем представить их рынку. Все это позволит безопасно выводить инновации и цифровизацию на рынок. Учитывая широкие возможности, существующие сегодня в регионе, полагаю, что создаваемая нами ценность должна приносить пользу всему региону", - сказал Халилов.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Вюсал Халилов Искусственный интеллект (ИИ)
    AMB data və süni intellektin idarə edilməsi üzrə çərçivə hazırlayır
    Azerbaijan's CBA developing data and AI governance framework
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    01:44
    Британия опасается зависимости от США в управлении военными спутниками
    Другие страны
    01:19
    В Лиге конференций УЕФА состоялись матчи первого тура общего этапа
    Футбол
    01:16
    Фото
    В Лиге Европы УЕФА состоялись матчи второго тура общего этапа
    Футбол
    00:40
    Дефицит сводного бюджета Азербайджана к 2030 году сократится до 442 млн манатов
    Финансы
    00:36
    В экономику Азербайджана за четыре года планируется инвестировать 108,6 млрд манатов
    Финансы
    00:33
    В Стамбуле из зоны затопления спасли более 3 тыс. человек
    В регионе
    00:31
    Азербайджан направит 2,2 млрд манатов на обслуживание госдолга в 2027 году
    Финансы
    00:22
    На восстановление освобожденных территорий Азербайджана направят 13,2 млрд манатов
    Финансы
    00:07
    Доходы госбюджета Азербайджана на 2027 год увеличены на 20 млн манатов
    Финансы
    Лента новостей