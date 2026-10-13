ЦБА готовит рамки управления данными и ИИ

Центральный банк Азербайджана готовит рамочные документы по управлению данными и искусственным интеллектом.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель председателя правления ЦБА Вюсал Халилов на мероприятии, организованном Альянсом финтеха тюркских государств (TÜRKFİN).

По его словам, на первом этапе рамки будут представлены в форме рекомендаций, а в дальнейшем их планируется преобразовать в правила.

"И у финтехов, и у других финансовых институтов должна быть устойчивая ИТ-инфраструктура. Поэтому сейчас мы совместно с представителями сектора готовим рамки по безопасности, ИТ, а также управлению данными и искусственным интеллектом, чтобы затем представить их рынку. Все это позволит безопасно выводить инновации и цифровизацию на рынок. Учитывая широкие возможности, существующие сегодня в регионе, полагаю, что создаваемая нами ценность должна приносить пользу всему региону", - сказал Халилов.