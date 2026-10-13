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    ЦБА: Финтех-компании Азербайджана смогут тестировать свою продукцию в тюркских странах

    Финансы
    • 13 октября, 2026
    • 11:26
    ЦБА: Финтех-компании Азербайджана смогут тестировать свою продукцию в тюркских странах

    Азербайджанские финтех-компании смогут тестировать свою продукцию на рынках тюркских стран.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления ЦБА Вюсал Халилов на мероприятии, организованном Финтех-альянсом тюркских государств (TÜRKFIN) в Баку.

    По его словам, местные банки уже подключились к этой услуге:

    "Считаю, что здесь открываются большие возможности для финтех-сектора. Местным компаниям следует рассмотреть возможность создания продуктов на базе технологий открытого банкинга, принимая во внимание, что подобные тенденции наблюдаются не только в Азербайджане, но и во всем тюркском регионе. Подобные темпы сохраняются везде, что позволяет финтех-компаниям инвестировать в одну страну и внедрять разработанные решения на рынках других государств".

    Халилов добавил, что ЦБА тесно сотрудничает с центробанками Турции, Узбекистана, Казахстана и других стран региона.

    финтех Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    AMB: Fintexlərimiz məhsullarını türk dövlətlərində sınaqdan keçirə biləcək
    Azerbaijani fintech companies to test products in Turkic states
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