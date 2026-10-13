ЦБА: Финтех-компании Азербайджана смогут тестировать свою продукцию в тюркских странах

Азербайджанские финтех-компании смогут тестировать свою продукцию на рынках тюркских стран.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления ЦБА Вюсал Халилов на мероприятии, организованном Финтех-альянсом тюркских государств (TÜRKFIN) в Баку.

По его словам, местные банки уже подключились к этой услуге:

"Считаю, что здесь открываются большие возможности для финтех-сектора. Местным компаниям следует рассмотреть возможность создания продуктов на базе технологий открытого банкинга, принимая во внимание, что подобные тенденции наблюдаются не только в Азербайджане, но и во всем тюркском регионе. Подобные темпы сохраняются везде, что позволяет финтех-компаниям инвестировать в одну страну и внедрять разработанные решения на рынках других государств".

Халилов добавил, что ЦБА тесно сотрудничает с центробанками Турции, Узбекистана, Казахстана и других стран региона.