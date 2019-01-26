В Баку проведен рейд в связи с выбросами в атмосферу - ВИДЕО

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Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана провели очередной рейд в связи с выбросами в атмосферу промышленных предприятий.

За мониторингом и разбирательством в металлоплавительном цехе по улице Матлаба Агаева в столичном поселке Кешля понаблюдали и сотрудники Report.

Причиной проведения рейтинга по указанному адресу послужила жалоба проживающих на территории граждан в связи с выбросами и неприятным запахом из цеха.

Во время рейда проживающие на территории граждане попросили устранить возникшее беспокойство. Специалисты министерства, в свою очередь, заявили, что будут держать этот вопрос в центре внимания и примут необходимые меры в случае, если количество вредных выбросов в атмосферный воздух превысит допустимую норму.

Представившийся полномочным представителям цеха мужчина оказал сопротивление сотрудникам МЭПР и прессы и помешал проведению осмотра территории цеха. После вмешательства сотрудников полиции сотрудникам МЭПР удалось проникнуть в производственную зону металлоплавительного цеха.

Как сообщили Report из МЭПР, после объявления результатов проведенного на территории мониторинга, в связи с данным цехом будут приняты меры в соответствии с законом.

Видео: Рашад Тунджай