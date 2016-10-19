В Баку проходит Каспийская неделя строительства - ФОТО

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку Экспо Центре открылась 22-я Азербайджанская международная строительная выставка BakuBuild 2016.

Как сообщает Report, наряду с выставкой BakuBuild, которая продлится 4 дня, проводится также Каспийская строительная неделя, включающая выставки Aquatherm Baku 2016 и Securika CIPS 2016.

В этом году в выставке BakuBuild принимают участие 298 компаний из 26 стран мира. Национальные павильоны представляют 3 страны: Италия, Иран, ОАЭ. С коллективным стендом выступают компании из Франции. Большой группой участвуют турецкие производители. Азербайджанские компании, среди которых производители, дистрибьюторы, компании, предоставляющие услуги в строительной сфере, составляют 50% экспонентов, что является отрадным фактом. Компании продемонстрируют на выставке широкий выбор элитной дизайнерской мебели. Также выставка представляет спальную, гостиную, офисную, садовую мебель.

BakuBuild является одним из постоянных каналов поступления на рынок страны инновационных товаров и услуг в строительной сфере.