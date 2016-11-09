В Баку по случаю Дня государственного флага прошел парад ретро автомобилей - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ В Баку по случаю Дня государственного флага прошел парад ретро автомобилей.

Как сообщает Report, парад был организован Автомобильной федерацией Азербайджана.

На параде участвовали Арзу Алиева и президент Автомобильной федерации Азербайджана Анар Алекберов, а также любители ретро автомобилей.

На сегодняшнем параде участвовали автомобили, эксплуатируемые когда-то в стране, а также автомобили зарубежного производства. Самый старый автомобиль - 1949 года выпуска.

Автомобили стартовали парад перед Центром Гейдаром Алиева, после чего объехали Баку и завершили парад на Площади государственного флага.

На площади государственного флага также прошла выставка ретро автомобилей, участвующих в параде.