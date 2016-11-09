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    В Баку по случаю Дня государственного флага прошел парад ретро автомобилей - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Парад стартовал у Центра Гейдара Алиева до Площади государственного флага

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ В Баку по случаю Дня государственного флага прошел парад ретро автомобилей.

    Как сообщает Report, парад был организован Автомобильной федерацией Азербайджана. 

    На параде участвовали Арзу Алиева и президент Автомобильной федерации Азербайджана Анар Алекберов, а также любители ретро автомобилей. 

    На сегодняшнем параде участвовали автомобили, эксплуатируемые когда-то  в стране, а также автомобили зарубежного производства. Самый старый автомобиль - 1949 года выпуска. 

    Автомобили стартовали парад перед Центром Гейдаром Алиева, после чего объехали Баку и завершили парад на Площади государственного флага. 

    На площади государственного флага также прошла выставка ретро автомобилей, участвующих в параде. 

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