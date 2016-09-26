В Азербайджане проходит референдум - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане сегодня проходит всенародное голосование (референдум) по внесению изменений в Конституцию Республики.

Начавшийся в 08:00 процесс голосования завершится в 19:00.

Report представляет фоторепортаж о ходе голосования с двух избирательных участков города Баку - 4-го избирательного участка 29-го Сабаильского районного избирательного округа и 23-го избирательного участка 23-го Насими-Сабаильского районного избирательного округа.

В общем, за ходом голосования сегодня наблюдают более 53 тыс. наблюдателей.