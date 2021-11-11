В Баку состоялось открытие парка имени шехида Отечественной войны

14:18 В Хатаинском районе Баку состоялось открытие парка имени шехида Отечественной войны капитана Наджафа Шикар оглу Шикарова и мемориальной доски в честь героя. По сообщению Report, в церемонии, состоявшейся по адресу: улица генерала Шихлинского, 4

В Хатаинском районе Баку состоялось открытие парка имени шехида Отечественной войны капитана Наджафа Шикар оглу Шикарова и мемориальной доски в честь героя.



Как передает Report, в церемонии приняли участие представители исполнительной власти Хатаинского района, члены семьи шехида и представители общественности.

Минутой молчания была почтена память героев, отдавших жизнь за территориальную целостность Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн. На церемонии была представлена литературно-художественная композиция в исполнении школьников. Выступившие рассказали о героизме Наджафа Шикарова, поделились воспоминаниями о нем.

Наджаф Шикаров родился 24 января 1985 года в Шемахе. Окончив среднюю школу № 24 в Баку, Н.Шикаров решил посвятить себя военному делу. В 1999-2002 годах он проходил обучение в военном лицее имени Джамшида Нахчыванского, а после – в Азербайджанской высшей военной школе имени Гейдара Алиева. В 2007 году Шикаров приступил к службе в Вооруженных силах Азербайджана. В боях за Шушу и Ходжавенд он проявив героизм, вывел своих боевых товарищей из окружения. В боях за Физули отважный боец прорвался в окоп противника, убил двух армянских военнослужащих и собственноручно задушил еще одного. В одном из тяжелых боев героя настигла вражеская пуля. Н.Шикаров похоронен во Второй Аллее почетного захоронения. Распоряжениями Президента Азербайджана Ильхама Алиева Н.Шикаров посмертно награжден орденом "Карабах", медалями "За Родину", "За освобождение Физули" и "За освобождение Ходжавенда".