Украинцы провели акцию солидарности в поддержку Азербайджанской армии

Члены депутатской группы Верховной Рады Украины выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих Азербайджана

Перед посольством Азербайджана в столице Украины, Киеве, проша акция солидарности.

Как передает Report, участники акции – граждане Украины выразили солидарность с Азербайджанской армией.

Военный атташе посольства проинформировал участников акции о произошедшем на азербайджано-армянской границе. Он выразил признательность за оказываемую поддержку.

Напомним, что члены депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Азербайджаном выразили глубокую обеспокоенность усугублением ситуации на азербайджанской границе с 12 июля и артиллерийским обстрелом вооруженными силами Армении жилых пунктов в направлении Товузского района Азербайджана.

В письме за подписью В.Крейденко и В.Колюха и других членов группы выражаются глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих Азербайджана. Депутаты Верховной Рады отметили, что остаются последовательными сторонниками территориальной целостности и неприкосновенности в рамках признанных на международной уровне границ Азербайджана.

13 июля МИД Украины заявил, что является сторонником политического решения этого вопроса, опираясь на суверенность и территориальную целостность в рамках признанных на международном уровне границ Азербайджана.