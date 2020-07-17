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Украинцы провели акцию солидарности в поддержку Азербайджанской армии

Украинцы провели акцию солидарности в поддержку Азербайджанской армии Члены депутатской группы Верховной Рады Украины выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих Азербайджана
Мультимедиа
17 июля 2020 г. 12:02
Украинцы провели акцию солидарности в поддержку Азербайджанской армии

Перед посольством Азербайджана в столице Украины, Киеве, проша акция солидарности. 

Как передает Report, участники акции – граждане Украины выразили солидарность с Азербайджанской армией. 

Военный атташе посольства проинформировал участников акции о произошедшем на азербайджано-армянской границе. Он выразил признательность за оказываемую поддержку.

Напомним, что члены депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Азербайджаном выразили глубокую обеспокоенность усугублением ситуации на азербайджанской границе с 12 июля и артиллерийским обстрелом вооруженными силами Армении жилых пунктов в направлении Товузского района Азербайджана.   

В письме за подписью В.Крейденко и В.Колюха и других членов группы выражаются глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих Азербайджана. Депутаты Верховной Рады отметили, что остаются последовательными сторонниками территориальной целостности и неприкосновенности в рамках признанных на международной уровне границ Азербайджана. 

13 июля МИД Украины заявил, что является сторонником политического решения этого вопроса, опираясь на суверенность и территориальную целостность в рамках признанных на международном уровне границ Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynalılar Azərbaycan ordusuna həmrəylik aksiyası keçirib

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