Точность, оперативность и безграничное доверие - Baku TV отмечает юбилей

Сегодня исполняется пять лет со дня создания интернет-телевидения Baku TV.

Сегодня исполняется пять лет со дня создания интернет-телевидения Baku TV.

Сотрудник Report посетил офис телеканала, понаблюдал за рабочим процессом и побеседовал с сотрудниками.

В офисе телеканала кипит работа. Небольшой коллектив Baku TV, за короткое время добившийся огромных успехов, работает с большим упорством. Канал завоевал безграничное доверие зрителей благодаря репортажам с места событий, эксклюзивным сюжетам и профессиональным интервью.

Директор Baku TV Рамин Джафаров говорит, что открывшийся в 2018 году телеканал по сегодняшний день отличается своей оперативностью: "Мы всегда стремимся внести свой вклад в цифровую журналистику, внедряя инновации. В связи с этим уже некоторое время при канале действует "Школа цифровых медиа Baku TV" для тех, кто хочет работать в современных медиа, интересуется журналистикой. Окончившие школу выпускники работают не только в Baku TV, но и на других каналах".

По его словам, благодаря завоеванному доверию, канал в настоящее время может с легкостью налаживать связи и с зарубежными экспертами: "Русскоязычная редакция канала функционирует уже 2 года. Baku TV Ru играет большую роль в доведении азербайджанских реалий до русскоязычной аудитории, проживающей за пределами страны. Порой ставшие нашими собеседниками иностранные эксперты сами делятся нашими материалами и, так сказать, оказывают нам пиар-поддержку. Потому что нам доверяют и видят, что сказанное ими не вырывается из контекста".

Директор подчеркнул, что спецкоры Baku TV осуществляют деятельность в США, России, Турции, Грузии, Украине и других странах.

Руководитель общественно-политического отдела Baku TV Турал Мусеибов рассказал, что за каждым успешным материалом, который выходит в эфир, стоит большой кропотливый труд: "Baku TV удалось оправдать доверие зрителей. За этим доверием стоит огромный труд нашего коллектива. Особое значение в выполнении профессиональной работы и достижении успеха имеют условия, созданные руководством для работников. Сегодня Baku TV занимает передовые позиции благодаря своей оперативности, точности и неординарному подходу".

Отметим, что Baku TV, входящий в Global Media Group, в декабре 2022 года получил сертификаты ISO-9001, ISO-14001 и ISO-45001.

В ноябре 2022 года канал получил возможность вещания на кабельном телевидении по лицензии, выданной Аудиовизуальным советом. Канал, который впервые начал вещание на Connect TV, вскоре станет доступен и для абонентов других операторов кабельного телевидения.

Информационное агентство Report поздравляет коллег, работающих в Baku TV, и желает им новых творческих успехов!

Подробнее в репортаже: