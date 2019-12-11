Создающие угрозу для пассажиров водители бакинских автобусов - ВИДЕО

Поступают жалобы о частом нарушении правил автобусами, курсирующими по регулярным маршрутам. Именно грубое нарушение правил водителями автобусов неоднократно провоцировало аварии и приводило к смертям.

На видеоматериалах, предоставленных Report одним из граждан, отображено нарушение правил водителями автобусов на улице Аги Нейматуллы в Наримановском районе Баку. Так, водитель автобуса с государственным номерным знаком 10 TF 896 с маршрутной линии №26 (BNA 14013), нарушив требование двойной сплошной полосы, выехал на встречную полосу. Таким образом, он создал угрозу для двигающегося навстречу транспортного средства.

На этой же улице автобус с маршрутной линии №67 (BNA 65003) опасно поворачивает на перекрестке, нарушая правила маневрирования, и в то же время нарушает правила переезда перекрестка. Профессионализм другого водителя позволил избежать аварии.

Представляем эти видеокадры: