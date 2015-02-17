Современный облик древнего города Кавказа - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Report представляет фоторепортаж из Тбилиси - одного из древних городов Кавказа.

В одном из исторических районов города, Абанотубани, в 2004 году приступили к созданию парка имени Гейдара Алиева.

Парк огражден элегантным кованым забором, здесь установлена специальная система освещения. Большая часть парка напоминает крепостные стены Баку.

Для создания прекрасного ночного облика парка здесь использовали известняк. Основным элементом парка является фонтан, украшенный орнаментами хранящегося ныне в Лондонском музее ковра "Шейх-Сефи".

Недалеко от парка возведен "Мост мира". Одним из грандиозных проектов является установленный по итальянскому проекту в 2010 году через Куру стеклянный мост протяженностью 156 м, расположенный также недалеко от парка имени Гейдара Алиева.

Мост предусмотрен для пешеходов. Он расположен в исторической части города и как бы символически служит мостом, соединяющим древнюю историю с современностью. Мост очень привлекателен, он виден даже с дальнего расстояния.