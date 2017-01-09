Состоялось открытие надгробного памятника Залимхану Ягубу

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В Аллее почетного захоронения в Баку состоялось открытие надгробного памятника народному поэту Залимхану Ягубу.

Как сообщает Report, после открытия участники мероприятия поделились воспоминаниями о покойном поэте.

В мероприятии участвовали председатель комитета по культуре Милли Меджлиса, академик Рафаэль Гусейнов, председатель Союза писателей, народный писатель Анар, народный поэт Фикрет Годжа, депутат, писатель Агиль Аббас, ректор Бакинского государственного университета, академик Абель Магеррамов, депутат Ганира Пашаева, члены семьи З.Ягуба.

Залимхан Ягуб родился 21 января 1950 года в селе Кяпянакчи Больнисского района Грузии. В 1995-2005 гг. он был депутатом Милли Меджлиса. С 1994 года З.Ягуб являлся членом Комиссии по помилованию при президенте Азербайджанской Республики.

Он скончался 9 января 2016 года. З.Ягуб длительное время страдал от болезни почек.