Соблюдаются ли в кварталах Баку традиции Новруза?

Новруз - один из самых старинных праздников Азербайджана. Уже много веков в Азербайджане отмечают праздник прихода весны с особой торжественностью. За несколько недель начинаются приготовления к празднику, проводится уборка дома, приготавливаются различны

Новруз - один из самых старинных праздников Азербайджана. Уже много веков в Азербайджане отмечают праздник прихода весны с особой торжественностью. За несколько недель начинаются приготовления к празднику, проводится уборка дома, приготавливаются различные сладости, блюда, проращивают «Семени», окрашиваются яйца.

Соблюдаются ли в настоящее время эти традиции?

Чтобы найти ответ на этот вопрос, сотрудники Report побеседовали с жителями старого квартала Баку, известного как «Советский».

По словам жителей, от старинных обычаев осталась лишь часть, праздник не отмечается с прежней пышностью.

79-летний Рафик Гадиров, родившийся и выросший в «Советском» квартале, отметил, что вплоть до нескольких лет назад люди с нетерпением ждали прихода этого праздника: «Раньше мы готовились к Новрузу за месяц. Независимо от того, человек бедный или богатый, каждый обязательно надевал новую одежду на праздник. Сейчас эти традиции почти не остались. Мы просто разводим костры по вторникам и собираемся вокруг них».