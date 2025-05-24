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Скрытые ловушки ЖСК: как не потерять квартиру из-за просрочки платежа

Скрытые ловушки ЖСК: как не потерять квартиру из-за просрочки платежа Скрытые ловушки ЖСК: как не потерять квартиру из-за просрочки платежа
Мультимедиа
24 мая 2025 г. 16:00
Скрытые ловушки ЖСК: как не потерять квартиру из-за просрочки платежа

В социальных сетях часто встречаются жалобы граждан, приобретающих жилье через ЖСК (жилищно-строительные кооперативы) с внутренним кредитованием. В общественных дискуссиях эта проблема стала особенно актуальной в последние годы. Люди считают, что в отличие от банковской ипотеки, условия внутреннего кредитования ЖСК более выгодны, а процесс оформления документов менее бюрократичен. По этой причине многие граждане на начальном этапе предпочитают внутренние кредиты вместо ипотеки.

Однако практика показывает, что такой выбор иногда приводит к более серьезным проблемам. Подобные кредиты в большинстве случаев выдаются вне банковского контроля, с непрозрачными условиями, а договорные условия подписываются без полного разъяснения. Граждане за задержку платежа всего на 2-3 месяца часто неожиданно сталкиваются со штрафами в десятки тысяч манатов, а иногда и с изъятием квартиры.

Порой такие случаи приводят к серьезным спорам между сторонами, судебным разбирательствам и потере гражданами права собственности. Текущая ситуация еще раз показывает, насколько важны юридические знания и точные договорные условия при покупке жилья с внутренним кредитованием.

В чем заключаются юридические и практические аспекты этих проблем? Правы ли МЖК, предпринимая такие шаги? Как гражданин может защитить свои права?

Report поговорил репортаж с экспертами для поиска ответов на эти вопросы.

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