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    Шахендан, где захоронены выдающиеся личности - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Могила выдающегося поэта Сеида Азима Ширвани также на кладбище Шахендан© Report/ Orkhan Azim

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Шахендан является древним кладбищем в Шамахе, где захоронены выдающиеся личности.

    Одним из признаков, по которому это место можно считать историческим, является расположенная здесь гробница, которая построена из отточенных камней.

    Верхняя часть восьмигранной гробницы напоминает купол. В гробнице, на которой нет надписи, есть две могилы. Внутренняя площадь постройки составляет 5x5 метров, а высота 8 метров. Она имеет одну входную дверь.

    Точной информации о том, чьи это могилы, нет. Как пишет исследователь Салман Мумтаз, у Насими был брат по имени Шахендан. В XV веке здесь был похоронен брат великого азербайджанского мыслителя Имадеддина Насими Шахендан и кладбище было названо его именем. Основываясь на этом, исследователь считает, что Насими родился в Шемахе. Однако, исторические источники не подтверждают, что Насими родился в Шамахе.

    В других источниках отмечается, что здесь похоронен брат Сеида Азима Ширвани.

    Могила выдающегося поэта Сеида Азима Ширвани также находится на кладбище Шахендан. Поэт завещал, чтобы его похоронили именно здесь.

    Фото: Орхан Азим

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