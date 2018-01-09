С вершин, где пропали без вести альпинисты - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Сегодня при организационной поддержке министерства по чрезвычайным ситуациям группа журналистов побывала на территории, где ведутся поиски альпинистов, пропавших без вести в горной местности в Губинском районе.

Как сообщает сотрудник Report, журналисты ознакомились с территорией с вертолетов.

В созданном на территории штабе прошло оперативное совещание. Здесь присутствовали заместитель министра по чрезвычайным ситуациям, генерал-лейтенант медицинской службы Фаик Тагизаде, замминистра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев, специалист по горно-спасательным операциям МВД Австрии Адольф Херрер и другие возглавляющие штаб лица.

Напомним, что продолжаются поиски пропавших в горах на территории Губинского района трех членов клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар" Бабура Гусейнова 1990 г.р., Намина Буньядова 1983 г.р. и Фариды Джабраилзаде 1991 г.р.

В организованных МЧС поисковых работах участвуют группы профессиональных спасателей, сотрудники МЭПР, профессиональные альпинисты и добровольцы из местных жителей. В начавшихся с 27 декабря поисково-спасательных работах проверяются маршрут альпинистов и предполагаемые другие пути движения.