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    С территории пожара в наркологическом центре в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ - ДОПОЛНЕНО

    Расследование правоохранительных органов продолжается© Report/ Firi Salim

    Добавлены новые фото с места происшествия 

    *** 12:24

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование, связанное с пожаром, который произошел в Республиканском наркологическом центре на территории Хатаинского района Баку.

    Предлагаем вниманию читателей фоторепортаж с места пожара, подготовленный сотрудником Report.

    Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев побывал на месте происшествия.

    Напомним, что Генпрокуратура, министерство по чрезвычайным ситуациям, министерства внутренних дел и здравоохранения распространили официальную информацию по поводу пожара в Республиканском наркологическом центре.

    Согласно официальной информации, 2 марта 2018 года в 06.10 в одноэтажном корпусе деревянной конструкции в Республиканском наркологическом центре на территории Хатаинского района произошел пожар. На место происшествия были привлечены живая сила и техника Государственной противопожарной службы МЧС, службы скорой медицинской помощи министерства здравоохранения.

    Спасены 34 человека, трое помещены в Республиканский токсикологический центр министерства здравоохранения, обнаружены тела 24 человек.

    Распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Генпрокуратура незамедлительно возбудила уголовное дело, также создана оперативно-следственная группа в составе опытных сотрудников Генпрокуратуры, МВД и МЧС.

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