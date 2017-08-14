Рыбаки каспийского побережья - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Жители Баку проявляют большой интерес к рыбалке в Каспийском море. Любители зачастую идут на рыбалку ранним утром или же вечером. Основная причина этого связана с погодными условиями.

Говорят, что рыбу нужно есть в определенные месяцы. Однако, рыбаки не соглашаются с этим и говорят, что вне зависимости от сезона и погодных условий, самая вкусная та рыба, которую ешь после улова.

Report предлагает фоторепортаж с рыбалки на берегу Каспия.