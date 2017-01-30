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    Река Кура высыхает, на территории образовались небольшие островки - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Уровень Куры снизился на 1,3 м

    Сальян. 30 января. REPORT.AZ / Уровень Куры на отрезке, пролегающем через территорию Сальянского района, продолжает снижаться.

    Как сообщает региональное бюро Report, несмотря на зиму, только за последние 5 дней уровень реки снизился на более чем 60 см. В некоторых местах образовались небольшие островки.

    Это вызвало определенные трудности и отрицательно сказалось на работе насосных станций в полную мощь. Установленные некоторыми местными жителями на берегу реки небольшие насосы остались на суше, что создало трудности при поливе приусадебных участков.

    Отметим, что с начала января этого года по сей день уровень Куры снизился на 1,3 м.

    По мнению специалистов, в случае продолжения процесса в зимние месяцы, в дальнейшем это может привести к критической ситуации. 

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