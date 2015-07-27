​Рейд против пьяных водителей - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ В ходе рейда против пьяных водителей, проведенного в селе Илису Гахского района, зарегистрированы интересные моменты.

Report предлагает вниманию читателей снятый с места рейда видеоматериал.

Отметим, что в ходе рейда были задержаны нетрезвые водители и правонарушители.

Не подчинившись приказу сотрудников полиции, они пытались бежать и уклониться от административного наказания.

В ходе рейда был также остановлен нарушитель, управлявший автомобилем марки "Hummer".

В целом, во время рейда в отношении около 100 нарушителей правил дорожного движения сотрудниками ГДП был составлен протокол в соответствии с Кодексом административных правонарушений.