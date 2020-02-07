Разрушительные последствия ветра в Баку - ВИДЕО

Сильный ветер, наблюдавшийся в Баку минувшей ночью, создал ряд последствий.

Как сообщает Report, на столичной территории, называемой "Папанина" (у Военного госпиталя), из-за сильного ветра с крыши высотного здания на автомобиль упал бак.

Пострадавших в результате инцидента нет, однако автомобиль был серьезно поврежден.

Другой инцидент произошел вечером перед школой №297 в Баладжарах. В результате сильного ветра дерево сломалось и рухнуло на проезжую часть. При падении дерево задело электрические провода, территория на несколько часов оказалась обесточена.

Представляем фото- и видеокадры обоих инцидентов.